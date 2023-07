Beursblik: misser bij Heineken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste jaarhelft niet aan de verwachtingen voldaan en moest de outlook voor heel dit jaar verlagen. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam maandag in een rapport. "Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei De Boer. Heineken rekent voor 2023 op een autonome groei van de operationele winst met circa 0 tot 5 procent. Dat is minder dan de 5 tot 10 procent groei waarop eerder werd gerekend. De consensus rekende voorafgaand aan de halfjaarcijfers reeds op 4,1 procent groei. De Boer zat op 5,3 procent, maar hij verwacht dat hij zijn taxaties zal verlagen. Ook de consensus gaat vermoedelijk omlaag volgens de analist, naar circa 2 procent groei. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Heineken met een koersdoel van 102,00 euro. Het aandeel daalt maandag 4,6 procent naar 92,38 euro. Bron: ABM Financial News

