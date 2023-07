Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor WDP verlaagd van 29,00 naar 28,00 euro, maar handhaafde het Houden advies, na de halfjaarcijfers van de vastgoedgroep vorige week. Echte verrassingen waren er volgens Kepler niet, "vooral omdat WDP al vooraf het positieve effect van zijn FBI-status op de winst aankondigde", aldus Kepler. Kepler denkt dat de intrinsieke waarde per aandeel in de eerste helft van 2023 wellicht een dieptepunt bereikte, maar rekent niet op een sterk herstel. WDP blijft volgens Kepler zeer goed presteren, hoewel de analisten op korte termijn beperkte aanjagers voor de koers zien. Een deel van beleggers had wellicht verwacht dat WDP iets positiever zou klinken over de lange termijn, aldus Kepler, "maar dit kan in januari 2024 komen". Het aandeel WDP noteerde maandag 1,3 procent lager op 26,84 euro. Bron: ABM Financial News

