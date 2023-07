Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Signify verlaagd van 42,00 naar 38,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het aandeel. Dit bleek uit een rapport van de bank. Volgens analist Trion Reid is het aandeel nog altijd goedkoop. Ondanks tegenvallende kwartaalcijfers vorige week en een verlaging van de outlook, steeg het aandeel toch. Schijnbaar hadden beleggers nog erger verwacht, aldus Reid. "Wij zaten al onder de consensus en ondanks een verdere verlaging, ogen de aandelen nog altijd goedkoop, zeker gezien het gezonde dubbelcijferige rendement op de vrije kasstroom", zei Reid. De analist wees maandag nog op de relatief makkelijke vergelijkingsbasis voor het vierde kwartaal, waardoor Signify nog steeds voor het jaareinde zou kunnen terugkeren naar groei. Het aandeel Signify noteerde maandag kort na de beursgong 0,7 procent lager op 28,81 euro. Bron: ABM Financial News

