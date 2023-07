Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 69,00 naar 75,00 euro en handhaafde het advies op Houden, in reactie op de kwartaalcijfers van de beursuitbater vorige week. Euronext overtrof niet alleen de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2023, maar vooral de aankondiging van zijn eerste aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro was een positieve verrassing volgens analist Benjamin Goy. Dit lijkt volgens de analist ook een effectieve methode om de aandelenkoers en de lage waardering van de groep nieuw leven in te blazen. "Hoewel de omzetprestaties iets beter waren in het tweede kwartaal, was het nog steeds niet erg inspirerend en een spoedig herstel is niet evident", voegde de analist toe. Maar Goy oppert dat de beursuitbater later dit jaar waarschijnlijk zijn outlook voor de kosten in 2023 zou kunnen bijstellen. Deutsche Bank verhoogt de taxaties voor Euronext met circa 5 procent en het koersdoel komt zo uit op 75,00 euro. Bron: ABM Financial News

