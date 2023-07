Beursblik: Berenberg haalt AMG van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor AMG verlaagd van Kopen naar Houden en stelde het koersdoel neerwaarts bij van 56,00 naar 43,00 euro, volgend op de publicatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf vorige week woensdag. AMG verlaagde toen de EBITDA-outlook voor 2023 naar een bandbreedte van 350 miljoen tot 380 miljoen dollar, terwijl het bedrijf eerst nog rekende op meer dan 400 miljoen dollar. "De markt reageerde hier slecht op, met een koersdaling van 16 procent op de dag van de resultaten", zei analist Richard Hatch in een rapport. "Het management wees ook op een aantal tegenvallers die van invloed zullen zijn op het derde kwartaal, zoals hogere investeringen in een lithiumcarbonaatfabriek en een lagere productie van de Mibra-mijn", zei de analist. Daarnaast merkte Hatch op dat AMG zijn EBITDA-outlook heeft gebaseerd op de huidige lithiumprijzen. Daar zit volgens de analist een risico. En dat kan wel eens zorgen voor een daling van de consensus. Hatch denkt overigens wel dat AMG zijn doelstelling van een EBITDA van minimaal 650 miljoen dollar uiteindelijk zal halen, maar betwijfelt of dit binnen vijf jaar lukt, zoals AMG wil. De markt voorspelt voor 2023 een winst per aandeel AMG van 5,97 dollar. Berenberg zit daar met 4,88 dollar 18 procent onder. Bron: ABM Financial News

