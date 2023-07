AEX start handelsweek terughoudend na neerzetten jaarrecord

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht lager van start, op de laatste dag van juli.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van enkele tienden van een procent. Afgelopen week scherpte de AEX nog overtuigend de hoogste stand van 2023 aan. Op weekbasis bedroeg de koerswinst krap drie procent op 794,27 punten.

Vooral sterke Amerikaanse macrocijfers en een dalende inflatie zorgden in de tweede weekhelft voor een positief sentiment op de internationale beurzen.

Beleggers sorteren al langer voor op een dalende inflatie, en de overtuiging heeft postgevat dat het na de renteverhogingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank afgelopen week met allebei 25 basispunten, wel eens afgelopen kan zijn met het verkrappende monetaire beleid die de economische groei ondermijnt.

De Amerikaanse rente noteert nu met een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent op het hoogste niveau in ruim 22 jaar tijd, maar macrocijfers wezen er afgelopen week op dat de economie toch opmerkelijk veerkrachtig blijft. Zo groeide de economie in de VS in het tweede kwartaal met 2,4 procent, waar de consensus rekende op 2,0 procent, en ook de arbeidsmarkt blijft vooralsnog sterk.

De Amerikaanse PCE-kerninflatie in juni bleek daarnaast vrijdag te zijn uitgekomen op 4,1 procent, ten opzichte van 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. De Fed beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

"De kans dat de Fed de rente in september weer verhoogt, is met dit cijfer weer iets afgenomen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank in een reactie tegen ABM Financial News.

Vrijdag koerste op Wall Street de extra rentegevoelige techbeurs Nasdaq bijna twee procent hoger, terwijl de Dow Jones index donderdag een ongekend lange winstreeks van 13 handelsdagen afbrak, om vrijdag vervolgens weer met een procent verder te stijgen.

Aankomende vrijdag wordt het Amerikaanse banenrapport over juli vrijgegeven, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer vanwege het belang voor het monetaire beleid van de Fed, terwijl de stroom aan bedrijfscijfers aanhoudt, met als hoogtepunten Apple en Amazon, die donderdag nabeurs staan geagendeerd.

Op Beursplein 5 maken beleggers zich de borst nat voor de cijfers van onder meer DSM-Firminich, Wolters Kluwer en ING. Vanochtend voorbeurs verlaagde Heineken de outlook voor het hele jaar.

Azië en olie

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen, met winsten voor Hongkong, Seoel en Tokio van grofweg een tot anderhalf procent. Alleen Sydney noteert fractioneel in het rood.

Afgelopen week koerste de Amerikaanse olie-future op weekbasis nog 4,6 procent hoger op 80,58 dollar per vat. Vanochtend daalt de future met krap een half procent.

De verwachting dat grote centrale banken, waaronder de Fed en de ECB, aan het einde of tegen het einde van een reeks agressieve renteverhogingen aanzitten, geeft de olieprijzen de olieprijzen al weken een duw in de rug. Een maand geleden noteerde de future nog onder de 70 dollar.

In juni steeg het prijspeil in Nederland volgens een voorlopige raming van het CBS met 4,6 procent op jaarbasis, na een inflatie van 5,7 procent in juni en 6,1 procent in mei. Om elf uur wordt een voorlopige raming over de inflatie in de eurozone vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Heineken presteerde in het eerste halfjaar van 2023 minder goed dan voorzien en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. De bierbrouwer rekent onder meer op een autonome groei van de operationele winst met circa 0 tot 5 procent voor heel 2023. Dat is minder dan de 5 tot 10 procent groei waarop eerder werd gerekend.

Sif droeg Annabelle Vos voor als lid van de raad van commissarissen. Vos is momenteel general counsel en chief compliance officer bij Fugro. Voordat ze bij Fugro kwam, werkte Vos 11 jaar bij een advocatenkantoor.

Ajax en Fulham FC bereikten overeenstemming over de directe overgang van Calvin Bassey naar de Engelse club voor een transfersom van 22,5 miljoen euro.

Berenberg haalde AMG maandag van de kooplijst en verlaagde het koersdoel van 56,00 naar 43,00. Ook werd het koersdoel voor Signify verlaagd door Berenberg, van 42,00 naar 38,00 euro. Signify blijft volgens de bank wel koopwaardig.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,0 procent tot 4.582,23 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.459,29 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.316,66 punten.