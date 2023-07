Heineken tempert outlook 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste halfjaar van 2023 minder goed gepresteerd dan voorzien en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek maandagochtend uit de cijfers van de brouwer. De omzet kwam in de eerste zes maanden 7,7 procent hoger uit op 14,5 miljard euro. Autonoom bedroeg de groei 5,5 procent. Door de analisten werd de omzet geschat op 14,8 miljard euro, goed voor een autonome groei van 8,5 procent. De biervolumes daalden afgelopen halfjaar met 5,6 procent autonoom tot 120,1 miljoen hectoliter. Dat is meer dan de volumedaling die analisten hadden voorzien. Zij rekenden op 123 miljoen hectoliter, na krap 127 miljoen hectoliter in de eerste zes maanden van 2022. Vooral Azië viel tegen met een daling van 13,2 procent. Dat is veel meer dan verwacht. Maar ook alle andere regio's lieten een volumedaling zien. CEO Dolf van den Brink zei in een toelichting dat de vraag in Azië "duidelijk zwakker was dan voorzien". De topman schreef dit toe aan een economische vertraging én Heineken presteerde in Vietnam tegenvallend. De operationele winst kwam uit op ruim 1,9 miljard euro, onder de 2,1 miljard euro die de analisten hadden voorzien. De marge bedroeg 13,4 procent. De nettowinst daalde met 11,6 procent naar 1,15 miljard euro, terwijl analisten hadden gerekend op iets meer dan 1,2 miljard euro. De vrije kasstroom was bijna een half miljard euro negatief en de schuldratio kwam eind juni uit op 2,7. Outlook omlaag CEO Van den Brink rekent voor de tweede jaarhelft op een geleidelijke verbetering van de volumes naar een lage enkelcijferige krimp en prijzen die "zullen matigen". Verder denkt de topman dat de productiviteit zal significant zal verbeteren, ten opzichte van de 200 miljoen euro aan brutobesparingen in de eerste jaarhelft. "Per saldo verwachten we een sterk herstel in de operationele winst in de tweede jaarhelft." De CEO van Heineken rekent verder op een autonome groei van de operationele winst met circa 0 tot 5 procent voor heel 2023. Dat is minder dan de 5 tot 10 procent groei waarop eerder werd gerekend. De consensus rekende voorafgaand aan de halfjaarcijfers al op 4,1 procent groei. Heineken denkt dat wisselkoersen dit jaar een negatieve impact hebben op de omzet van 780 miljoen euro. Op de operationele winst zal dit 110 miljoen euro zijn en op het nettoresultaat 30 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

