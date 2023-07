Cijferseizoen ook komende week in volle gang

(ABM FN-Dow Jones) Nadat afgelopen week de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank de rentes verder hebben verhoogd en verschillende vertegenwoordigers het bankbeleid hebben toegelicht, kunnen de beurzen zich de komende week vooral richten op de aanhoudende stroom aan bedrijfscijfers en de werkgelegenheidscijfers in de VS.??

Vele aandelenindices hebben de jaarrecords inmiddels aangescherpt, geholpen door de verwachting dat de centrale banken de piekrentes hebben bereikt en in de VS een recessie kan worden voorkomen. Ook weet tot nu toe het cijferseizoen positief te verrassen, maar een kanttekening is wel dat de verwachtingen vooraf ook behoorlijk somber waren.

Sommige indices komen zelfs weer in de buurt van de recordstanden van 2022 en is de vraag of het sterke sentiment zal aanhouden en of de beurzen de kracht hebben om de "all time highs" te doorbreken.

Maandag starten we in Japan met cijfers over de industriële productie en detailhandelsverkopen gedurende juni. In China krijgen we meer te weten over de stand van de inkoopmanagersindex van de industrie en diensten over juli. In Nederland is het dan tijd voor de cijfers over de omzet van de detailhandel.

Ook staan de economische groeicijfers van het tweede kwartaal in Duitsland en de eurozone op de rol, alsmede de inflatie voor juli in de eurozone. In de VS wordt de stand van de Inkoopmanagersindex van Chicago bekendgemaakt.??

Dinsdag is het de dag van de inkoopmanagersindices voor de industrie gedurende juli. Ook zal er aandacht zijn voor de werkloosheidscijfers in Europa. In de VS staan ook de vacatures en de bouwuitgaven in juni op de rol.

??Op woensdag is het relatief rustig en krijgen we in de VS over het banenrapport van ADP tijdens juli en staan ook de wekelijkse hypotheekaanvragen en de olievoorraden op de rol.??

Donderdag is het de dag van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Deze worden bekendgemaakt in Japan, China, Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, de eurozone , het VK en in de VS . Ook zal er aandacht zijn voor de stand van de handelsbalans in Duitsland en de producentenprijzen in de eurozone tijdens juni.

In het VK is het dan tijd voor de centrale bank om het rentebesluit en de toelichting erop bekend te maken. In de VS staan ook de wekelijkse werkloosheidsaanvragen op de agenda, evenals de fabrieksorders tijdens juni.??

Aan het einde van de week volgen in Duitsland de fabrieksorders over juni en de detailhandelsverkopen in de eurozone. Het hoofdgerecht staat vrijdagmiddag op het menu als de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers worden gepubliceerd.

Resultaten

Naast een drukke macroweek gaat ook het cijferseizoen komende week in volle vaart verder. Internationaal staan er dinsdag onder meer resultaten van Covestro, Deutsche Post, Merck, Pfizer, Uber, Yum Brands, AMD, en Starbucks op het programma.

Woensdag is het de beurt aan onder andere Alibaba, AMC Entertainment, Kraft Heinz, Doordash, Paypal en Qualcomm, donderdag volgt dan onder meer Adidas, AXA, BMW, Deutsche Lufthansa, Infineon, Merck Kga, Zalando, Conocophillips, Moderna, Beyond Meat, Gilead en als toetje Apple nabeurs.

Vrijdag is het dan aan onder meer Crédit Agricole en Nikola om de boeken te openen.

Cijferseizoen Nederland en België loopt lekker door

De afgelopen week kwam het cijferseizoen in Nederland en België goed op gang en zal de drukte komende week wel wat afnemen.

In Nederland opent Heineken maandag de boeken, gevolgd door Ordina op dinsdag. Woensdag is het dan aan DSM-Firmenich, JDE Peet's en Wolters Kluwer om de cijfers bekend te maken.

Donderdag is dan aan Fagron, ING, Pharming en Galapagos om de resultaten bekend te maken. Vrijdag is het dan nog aan IMCD om de cijfers te overleggen.

In België begint maandag met de cijfers van GBL en Retail Estates. Woensdag openen Aedifica en Melexis de boeken.

Donderdag is de agenda goed gevuld en is het de beurt aan AB InBev, Fagron, Bpost, Galapagos, Azelis, Celyad, Euronav, Intervest, en Solvay om de cijfers te overleggen.

Vrijdag wordt de week afgesloten door de kwartaalcijfers van Xior.