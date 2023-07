AEX op weekbasis bijna 3 procent hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen, in een week waarin bedrijfscijfers en de centrale banken domineerden.

Met een slot van 794,27 punten op vrijdag steeg de AEX op weekbasis 2,7 procent. Vorige week daalde de index nog 0,7 procent.

De beursweek begon met het teleurstellende nieuws dat de krimp van de industrie in de eurozone in juli is versneld. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 43,4 in juni naar 42,7 in juli, de laagste stand in 38 maanden. De index voor de dienstensector daalde van 52,0 naar 51,1, waarmee de samengestelde inkoopmanagersindex uitkwam op 48,9, tegen 49,9 een maand eerder.

Het zwaartepunt van de handelsweek lag echter bij de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op woensdag en donderdag. Conform de verwachting verhoogden beide centrale banken de rente met 25 basispunten.

Daarmee verhoogde de Fed de rente naar het hoogste niveau in meer dan 22 jaar. Tijdens de persconferentie na afloop liet Fed-voorzitter Jerome Powell zich echter niet te veel in zijn kaarten kijken. "Ik zou zeggen dat het mogelijk is dat we tijdens de vergadering in september weer een verhoging doorvoeren als de [inflatie-] data dat rechtvaardigt", zei hij.

ECB-voorzitter Christine Lagarde zei in een toelichting op het besluit alle opties open te houden, terwijl zij benadrukte dat de inflatie, hoewel die daalt, nog steeds te lang hoog blijft.

Donderdag werd vervolgens bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal harder is gegroeid dan eerder werd gemeld. De economie groeide met 2,4 procent in het tweede kwartaal. Economen hielden vooraf rekening met een ongewijzigd groeicijfer van 2,0 procent.

Vrijdag werd tevens bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in juni op jaarbasis iets minder zijn gestegen dan verwacht. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank kan de Fed tevreden zijn over het niveau van de PCE-kerninflatie. "De kans dat de Fed de rente in september weer verhoogt, is met dit cijfer weer iets afgenomen", aldus Marey.

Op vrijdag volgde de Bank of Japan ook met een rentebesluit. De centrale bank liet de rente ongemoeid en kondigde de nodige aanpassingen aan in zijn beleid om de 10-jaarsrente beter te beheersen, wat er volgens analisten op zou kunnen duiden dat de centrale bank in de nabije toekomst hogere rentetarieven zal tolereren.

De markt werd afgelopen week tevens overspoeld met bedrijfscijfers. Variërend van techbedrijven als Alphabet, Meta en Microsoft tot energiereuzen als Exxon Mobil en Chevron. Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard publiceerden cijfers. Ook 3M, NXP Semiconductors, Texas Instruments, Coca-Cola, GlaxoSmitKline, Intel, Honeywell en Procter & Gamble kwamen met cijfers.

Investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen merkte op dat zowel positieve als negatieve verrassingen tot dusver weinig koersreactie gaven. Ook lieten analisten de winstverwachtingen voor heel 2023 onberoerd. "Dit wijst allemaal op terughoudendheid", zei hij.

Ook op het Damrak was het enorm druk met cijfers. Onder andere Philips, KPN, AkzoNobel, Unilever, Just Eat Takeaway, UMG, ArcelorMittal, Shell, Aperam, Signify, Air France-KLM en Vopak publiceerden hun resultaten.

Stijgers en dalers

Het aandeel ASMI steeg op weekbasis 12,2 procent. De toeleverancier van de halfgeleiderindustrie heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald dan een kwartaal eerder, maar vooral de daling van het aantal nieuwe orders viel flink tegen. Analisten oordeelden echter dat de bodem bij het bedrijf achter de rug is en dat de outlook van het bedrijf op de lange termijn solide blijft.

AkzoNobel wist dinsdag met kwartaalcijfers te overtuigen. KBC Securities verhoogde het koersdoel van 70,00 naar 75,00 euro. De dalende kosten zijn een duidelijke trendbreuk, oordeelde KBC. Het aandeel sloot op weekbasis 6,5 procent hoger.

Shell heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere winst geboekt, en deed het ook slechter dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Britse energiereus. Het aandeel daalde 1,8 procent.

Philips verloor op weekbasis 8,7 procent na het openen van de boeken en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Het concern verhoogde weliswaar de outlook, maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden.

In de AMX ging Allfunds aan kop met een winst op weekbasis van 8,0 procent. Het Spaanse fintechbedrijf heeft over de eerste zes maanden een toename van het geadministreerde vermogen gerealiseerd, gaat eigen aandelen inkopen en kondigde een overname aan.

Signify sloot de week 7,3 procent hoger. De verlichtingsspecialist heeft in het tweede kwartaal van 2023 de resultaten steviger onder druk zien staan en verlaagde de outlook voor dit jaar.

Vopak heeft in het tweede kwartaal de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder en handhaafde de outlook voor de aangepaste EBITDA dit jaar.

Analisten van zakenbank Jefferies vonden de resultaten weinig verrassend. Het aandeel daalde op weekbasis 4,4 procent.

AMG heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt, maar de stijging was kleiner dan verwacht, en het bedrijf moest zijn outlook voor dit jaar loslaten vanwege de lagere lithiumprijzen. Het aandeel verloor 18,5 procent.

Van de kleinere fondsen sprong Ebusco in het oog met een verlies op weekbasis van 10,2 procent. De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne heeft in de eerste zes maanden de resultaten achter zien blijven op de verwachtingen, zo bleek uit een winstwaarschuwing.

Verder viel het lokaal genoteerde TIE Kinetix op met een koersstijging van 62 procent. TIE kondigde afgelopen week aan alle activiteiten te zullen verkopen aan SPE Commerce voor meer dan 68 miljoen euro.