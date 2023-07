Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag op zijn hoogste niveau in drie maanden gesloten en sloot op weekbasis voor de vijfde opeenvolgende week met winst. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger. De markt ziet zich gesteund door de afnemende angst voor een wereldwijde economische vertraging, waarbij ook de verkrapping van de mondiale voorraden extra steun biedt. De verwachting dat grote centrale banken, waaronder de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, aan het einde of tegen het einde van een reeks agressieve renteverhogingen aanzitten, heeft het sentiment gestimuleerd, aldus analisten. De Fed en de ECB verhoogden deze week de beleidsrente met 25 basispunten, maar gaven aan dat toekomstige verhogingen afhangen van binnenkomende economische data. Dit hielp bij het wegnemen van de vrees dat agressieve verkrapping de wereldeconomie in een recessie zou doen belanden. Economische data uit de VS, waaronder een sterker dan verwachte groei van de economie in het tweede kwartaal, hielpen ook bij het kalmeren van de zenuwen. Daarnaast worden de effecten van Saoedi-Arabië's vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag in juli en augustus voelbaar. Wat belangrijker kan blijken te zijn, is of Saoedi-Arabië van plan is de productieverlaging met nog een maand te verlengen tot eind september, zei analist Carsten Fritsch van Commerzbank. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,6 procent, ofwel 0,49 dollar, hoger op 80,58 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

