Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.569,57 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.379,42 punten en de Nasdaq noteerde 1,5 procent hoger op 14.264,02 punten.

Wall Street haalde vrijdag steun uit een sterker dan verwachte daling van de kerninflatie in juni. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank kan de Fed tevreden zijn over het niveau van de PCE-kerninflatie. De analist stelde vast dat de trend in algemene zin daalt, ofschoon juli op jaarbasis een lastige vergelijkingsbasis kent, waardoor het cijfer over die maand waarschijnlijk een stijging laat zien. "De kans dat de Fed de rente in september weer verhoogt, is met dit cijfer weer iets afgenomen", aldus Marey.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de inkomens van Amerikanen in juni op maandbasis zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de consumentenbestedingen stegen met 0,5 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli gestegen, terwijl de inflatieverwachting licht steeg. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 64,4 naar 71,6. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,4 procent, tegen 3,3 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,1019 Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1006 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0973 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,4 procent lager.

Maandag staat in de VS op macro-economisch vlak slechts de inkoopmanagersindex Chicago geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Colgate-Palmolive heeft bij de resultaten over het tweede kwartaal opnieuw de outlook voor dit jaar verhoogd. Colgate-Palmolive verwacht voor 2023 nu een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent. Dat is inclusief overnames. Afgelopen kwartaal steeg de omzet, maar daalde de winst. Maar op aangepaste basis kwam dit neer op 0,77 dollar per aandeel tegen 0,72 dollar een jaar eerder, terwijl de verwachting van analisten op 0,75 dollar per aandeel lag. Het aandeel daalde 3,3 procent.

Sectorgenoot Procter & Gamble boekte in het afgelopen kwartaal ook een hogere aangepaste winst per aandeel dan verwacht. Voor het nieuwe boekjaar 2024 rekent P&G op een omzet die met 3 tot 4 procent stijgt. De winst per aandeel zal vermoedelijk met 6 tot 9 procent stijgen, naar 6,25 tot 6,53 dollar. Het aandeel won 2,7 procent.

Exxonmobil heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Exxon Mobil boekte in het tweede kwartaal een nettowinst exclusief bijzondere posten van bijna 7,9 miljard dollar, in vergelijking met 11,6 miljard dollar een kwartaal eerder. Een jaar geleden was dat nog 17,6 miljard dollar. Het aandeel Exxonmobil noteerde 1,7 procent hoger/lager.

Concurrent Chevron heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel zien dalen. Chevron boekte in het tweede kwartaal een aangepaste winst van 5,8 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel. Het aandeel Chevron verloor 0,9 procent.