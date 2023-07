MotorK duikt dieper in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK is in de eerste jaarhelft dieper in de rode cijfers gezakt, maar zag wel de omzet verder aantrekken. Dit bleek vrijdag uit de halfjaarcijfers van de Britse softwareproducent. Mede-oprichter en CEO Marco Marlia sprak in een toelichting op de cijfers van een sterk commercieel momentum en toenemende acceptatie vam jet Spark-platform. "Onze toewijding om in boekjaar 2024 contante winstgevendheid te bereiken wordt gehandhaafd", zei hij. De tech-startup voor autodealers en autoproducenten, met een notering aan het Damrak boekte in de eerste zes maanden van 2023 een EBITDA van 3,4 miljoen negatief, in vergelijking met 4,4 miljoen euro negatief in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 7,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 7,6 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 16,9 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2022 naar 21,9 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. Outlook Het concern zei van plan te zijn om het positieve momentum in 2023 verder op te bouwen. MotorK voorziet in 2023 een terugkerende omzet van 39 tot 43 miljoen euro. De aangepaste EBITDA voor geheel 2023 wordt geraamd op 13 tot 10 miljoen negatief. Bron: ABM Financial News

