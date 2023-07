Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 470,78 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 16.469,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.476,47 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.694,27 punten.

Het marktsentiment was vrijdag licht gespannen, nadat de Bank of Japan aanpassingen aankondigde in zijn beleid om de 10-jaarsrente beter te beheersen, wat erop zou kunnen duiden dat de centrale bank hogere rentetarieven tolereert.

"Deze onverwachte stap heeft beleggers doen nadenken of het gewoon een technische aanpassing is van het beleid voor het beheersen van de rentecurve, of het begin van een verkrappingscyclus, wat zou resulteren in zwakte op de aandelenmarkten", zei IG.

De markt trok zich echter op aan positieve inflatiecijfers uit de VS. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie in de VS in juni 4,1 procent ten opzichte van 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. Volgens analist Philip Marey van Rabobank is de kans dat de Fed de rente in september weer verhoogt, met dit cijfer weer iets afgenomen.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het economisch sentiment in de eurozone in juli is gedaald. De index voor het sentiment daalde 0,8 punten tot 94,5.

De Franse consumentenprijzen zijn in juli op jaarbasis gestegen met 4,3 procent, tegen 4,5 procent een maand eerder. In Duitsland bedroeg de inflatie in juli 6,2 procent, tegen 6,4 procent een maand eerder.

De Franse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,5 procent, wat meer was dan verwacht, terwijl de Duitse economie in het tweede kwartaal een krimp liet zien van 0,2 procent tegen een verwachte daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1034. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen stond er een stand van 1,0973 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,1 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Casino Guichard-Perrachon heeft een principeakkoord gesloten over een reddingsplan met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Het consortium, bestaande uit EP Global Commerce, Fimalac en Attestor, naast enkele schuldeisers waaronder Franse banken, kwamen tot een overeenkomst over een reddingsplan. Het aandeel Casino daalde 10,0 procent.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, waarbij de winst ook toenam. Daarnaast voert de onderneming exclusieve gesprekken met Apollo Global Management over een mogelijke investering van 1,5 miljard euro in de luchtvaartmaatschappij. Het aandeel verloor 1,9 procent.

In Parijs steeg Bouygues met 4,1 procent, terwijl Capgemini met 7,0 procent daalde.

Op de beurs van Frankfurt ging Daimler Truck aan kop met een winst van 3,3 procent, BASF steeg 3,1 procent en RWE verloor 2,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 4.588,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,1 procent in het groen.