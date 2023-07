Sif wil Annabelle Vos als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft Annabelle Vos voorgedragen voor de benoeming als lid van de raad van commissarissen. Dit maakte de funderingsspecialist vrijdag nabeurs bekend. De benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan aandeelhouders tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 8 september 2023. Vos is momenteel general counsel en chief compliance officer bij Fugro. Voordat ze bij Fugro kwam, werkte Vos 11 jaar bij een advocatenkantoor. Bron: ABM Financial News

