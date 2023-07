AEX sluit de positieve week sterk af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag toch nog hoger gesloten, nadat de index bij aanvang in het rood was geopend. De AEX sloot 0,3 procent hoger op 794,27 en dat is de hoogste slotkoers in 2023.

"De Nederlandse beurs heeft gisteren een duidelijke uitbraak laten zien boven de weerstand", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Daarmee is er technisch ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijgingen. Een terugval naar de voormalige weerstand rond 777 punten is ook eerst mogelijk", zo stelde hij.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de Amerikaanse kernprijzen in juni iets minder zijn gestegen dan verwacht op jaarbasis. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. De kernprijsindex steeg in juni op maandbasis met 0,2 procent tegen 0,3 procent in mei. De verwachting hiervoor lag op 0,2 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De prijs van een vat Brent olie noteerde vrijdagmiddag lager op 83,84 dollar en een vat WTI-olie werd verhandeld op 79,71 dollar. De olieprijs zat donderdag nog in de lift, waarbij de markt steun haalde uit het vooruitzicht op krappe voorraden en optimisme over de vooruitzichten voor de wereldeconomie nu centrale banken het einde van hun agressieve verkrappingsbeleid lijken te naderen, wat de olieprijs verder zou moeten ondersteunen.

De euro/dollar noteerde 0,5 procent hoger op 1,1035. De markt leek met de inflatiecijfers in de hand rekening te houden met een ECB die de hand aan de knop houdt, maar de ECB was donderdag eigenlijk helemaal niet zo hawkish", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het leek er een beetje op alsof de ECB straks als het even kan bij het volgende besluitmoment de rente stabiel houdt", aldus Van der Meer.

Stijgers en dalers

Vandaag waren het Adyen en Prosus die de kar trokken met stijgingen van respectievelijk 4,5 en 4,4 procent. UMG deed vrijdag een stapje terug na de goede koersprestaties van donderdag. Het aandeel sloot 3,9 procent lager op 23,12 euro.

In de AMX won Allfunds Group 7,5 procent na cijfers en de aankondiging van een overname én een inkoopprogramma van eigen aandelen. ING had pas in 2024 een inkoopprogramma verwacht met een omvang van maximaal 50 miljoen euro. Allfunds kondigde aan voor zelfs 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te willen kopen.

Ook Signify beleefde een goede dag en kon 3,8 procent bijschrijven. Dit ondanks dat het bedrijf in het tweede kwartaal van 2023 de resultaten steviger onder druk heeft zien staan en tevens de outlook voor dit jaar verlaagde.

Flow Traders wist 1,3 procent bij te schrijven. Dit ondanks dat het bedrijf in het tweede kwartaal van 2023 de winst ziet verdampen, waar begin deze maand al voor werd gewaarschuwd. De nettowinst daalde op jaarbasis van 26,1 miljoen naar 0,4 miljoen euro. De genormaliseerde netto handelsinkomsten daalden daarnaast van 83,7 miljoen euro naar 49,5 miljoen euro.

Volgens de flitshandelaar is er evenwel geen sprake van een trend, maar van een cyclische fase. Afgelopen jaar profiteerde Flow Traders juist nog van een sterk opgelopen volatiliteit, door onder meer de Russische inval in Oekraïne. Vooruitblikkend verwacht de flitshandelaar dat de genormaliseerde vaste bedrijfskosten in 2023 tussen 175 miljoen euro en 185 miljoen euro zullen liggen, en dat het personeelsbestand voor het jaar min of meer gelijk zal blijven, in lijn met de eerder afgegeven verwachting.

Vopak en Fugro gaven respectievelijk 2,8 en 3,2 procent prijs. Vopak heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder en handhaafde de outlook voor de aangepaste EBITDA dit jaar. Vopak liet de eerder verhoogde outlook voor 2023 staan en mikt nog altijd op een EBITDA exclusief bijzondere posten van meer dan 950 miljoen euro.

In de AScX wist Accsys 3,3 procent bij te schrijven. Sif Holding sloot de gelederen met een verlies van 3,1 procent.

Brunel wist licht te profiteren na bekendmaking van de cijfers en sloot 0,8 procent hoger op 12,98 euro. Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet verder zien aantrekken, terwijl ook het bedrijfsresultaat opliep. Brunel verwacht dat de positieve trend uit het tweede kwartaal van dit jaar in het lopende derde kwartaal aanhoudt en mikt op een versnelling van de EBIT-groei.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500 index stond rond sluitingstijd in Amsterdam 1,1 procent hoger op 4.586,94 punten.