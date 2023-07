(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met maandag 7 augustus 2023:

MAANDAG 31 JULI 2023

- Geen agendapunten

DINSDAG 1 AUGUSTUS 2023

07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2023

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2023

07:00 Adidas - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 AXA - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2023

07:00 Credit Agricole - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 7 AUGUSTUS 2023

07:00 Siemens Energy - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers derde kwartaal (VS)