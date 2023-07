Beursblik: daling inflatie stemt Fed tevreden

(ABM FN-Dow Jones) De PCE-kerninflatie, een favoriete graadmeter van de Federal Reserve, is in juni uitgekomen op een niveau waar de Fed tevreden mee kan zijn. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag in een analyse over de inflatiecijfers die vrijdag verschenen.

Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent.

Marey stelde vrijdag vast dat de trend in algemene zin daalt, ofschoon juli op jaarbasis een lastige vergelijkingsbasis kent, waardoor het cijfer over die maand waarschijnlijk een stijging laat zien. "De kans dat de Fed de rente in september weer verhoogt, is met dit cijfer weer iets afgenomen", aldus Marey

Veel van de afnemende prijsdruk in juni valt in de optiek van Marey te verklaren uit de gedaalde prijs voor goederen. "Op jaarbasis liepen de prijzen daarvoor terug met 0,6 procent, terwijl daar in mei nog een stijging met 1,0 procent op jaarbasis stond. Diensten daarentegen liepen in juni nog 4,9 procent op jaarbasis op, tegen een prijsstijging met 5,3 procent in mei", aldus Marey. "Het lijkt er daarmee op dat de mildere inflatie nu vooral aan de goederenzijde zit."