Futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,6 procent hoger. De Nasdaq lijkt 1 procent hoger van start te gaan.

Wall Street steeg donderdag nog in eerste instantie, nadat de Federal Reserve een dag eerder de rente verhoogde met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, waarmee de basisrente op zijn hoogste niveau in 22 jaar noteert.

HSBC zei te verwachten dat de Fed de rente tot het tweede kwartaal van 2024 op dit niveau zal houden, gevolgd door verlagingen van in totaal 75 basispunten in het resterende deel van 2024. "Het ontbreken van agressieve toevoegingen of wijzigingen in de verklaring en de persconferentie van Powell en de verandering in de verklaring van "bescheiden" naar "gematigde" groei, werd aanvankelijk als licht positief beschouwd voor risico-activa", zei HSBC.

Tegen het einde van de handelsdag won de overtuiging aan kracht dat door de verrassend veerkrachtige Amerikaanse economie de Federal Reserve de rente langer hoog zou moeten houden om de inflatie in bedwang te houden, waardoor de Amerikaanse beurzen eerdere winsten zagen vervliegen.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de Amerikaanse kernprijzen zijn in juni iets minder gestegen dan verwacht op jaarbasis. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei. Economen hadden gerekend op 4,2 procent. De kernprijsindex steeg in juni op maandbasis met 0,2 procent tegen 0,3 procent in mei. De verwachting hiervoor lag op 0,2 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De prijs van een vat Brent olie noteerde vrijdagmiddag licht lager op 84,19 dollar en een vat WTI-olie werd verhandeld op 80,10 dollar. De olieprijs zat donderdag nog in de lift, waarbij de markt steun haalde uit het vooruitzicht op krappe voorraden en optimisme over de vooruitzichten voor de wereldeconomie nu centrale banken het einde van hun agressieve verkrappingsbeleid lijken te naderen, wat de olieprijs verder zou moeten ondersteunen.

De euro/dollar noteerde 0,2 procent lager op 1,1005. De markt leek met de inflatiecijfers in de hand rekening te houden met een ECB die de hand aan de knop houdt, maar de ECB was donderdag eigenlijk helemaal niet zo hawkish", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het leek er een beetje op alsof de ECB straks als het even kan bij het volgende besluitmoment de rente stabiel houdt", aldus Van der Meer.

Bedrijfsnieuws

Colgate-Palmolive heeft bij de resultaten over het tweede kwartaal opnieuw de outlook voor dit jaar verhoogd. Colgate-Palmolive verwacht voor 2023 nu een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent. Dat is inclusief overnames. Afgelopen kwartaal steeg de omzet, maar daalde de winst. Maar op aangepaste basis kwam dit neer op 0,77 dollar per aandeel tegen 0,72 dollar een jaar eerder, terwijl de verwachting van analisten op 0,75 dollar per aandeel lag. Het aandeel Colgate-Palmolive noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,9 procent hoger.

Sectorgenoot Procter & Gamble boekte in het afgelopen kwartaal ook een hogere aangepaste winst per aandeel dan verwacht. Voor het nieuwe boekjaar 2024 rekent P&G op een omzet die met 3 tot 4 procent stijgt. De winst per aandeel zal vermoedelijk met 6 tot 9 procent stijgen, naar 6,25 tot 6,53 dollar. Het aandeel Procter & Gamble steeg vrijdag in de handel voorbeurs met 1,9 procent.

Exxonmobil heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Exxon Mobil boekte in het tweede kwartaal een nettowinst exclusief bijzondere posten van bijna 7,9 miljard dollar, in vergelijking met 11,6 miljard dollar een kwartaal eerder. Een jaar geleden was dat nog 17,6 miljard dollar. Het aandeel Exxonmobil noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent hoger.

Concurrent Chevron heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel zien dalen. Chevron boekte in het tweede kwartaal een aangepaste winst van 5,8 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel. Het aandeel Chevron noteerde voorbeurs 0,7 procent lager.