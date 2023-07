Winst Chevron gehalveerd

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel zien dalen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus.

Chevron boekte in het tweede kwartaal een aangepaste winst van 5,8 miljard dollar, of 3,08 dollar per aandeel. De verwachting lag op 2,91 dollar per aandeel.

Een kwartaal geleden was dit nog 3,46 dollar per aandeel bij een winst van 6,7 miljard dollar.

Een jaar geleden was de winst in het tweede kwartaal echter nog 11,4 miljard dollar en 5,95 dollar per aandeel.

Downstream boekte afgelopen kwartaal een winst van 1,5 miljard dollar tegen 3,5 miljard dollar een jaar eerder. Bij Upstream boekte Chevron een winst van ruim 4,9 miljard dollar tegen 8,5 miljard dollar een jaar eerder.

De omzet daalde naar 48,9 miljard dollar. Dat was beter dan analisten hadden verwacht. Die rekenden op een omzet van 46,7 miljard dollar. Vorig jaar was de omzet echter nog 99,7 miljard dollar.

De vrije kasstroom kwam uit op 2,5 miljard dollar tegen 10,6 miljard dollar een jaar eerder.

In september wordt er 1,51 dollar aan kwartaaldividend uitgekeerd.

Chevron produceerde afgelopen kwartaal net geen 3 miljoen vaten olie-equivalent per dag, min of meer gelijk aan de productie een jaar eerder.

Chevron zei dat het van plan is zijn investeringen in de VS te verhogen. Dit blijkt ook uit de in mei aangekondigde deal om PDC Energy Inc. te kopen in een aandelendeal ter waarde van 6,3 miljard dollar

Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,7 procent lager.