Beursblik: meer omzet maar lagere winst Heineken verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste halfjaar van 2023 de omzet zien stijgen ten opzichte van een jaar geleden, maar de winst blijft achter. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De omzet wordt door de analisten geschat op 14,8 miljard euro, goed voor een autonome groei van 8,5 procent. Op Azië na met een daling van 3,1 procent, steeg de omzet van Heineken in de drie andere regio’s. Voor de eerste helft van 2023 rekenen analisten wel op een autonome volumedaling van 3,3 procent. De grootste daling zou in Azië zijn geweest met 8,2 procent, gevolgd door Afrika, Midden Oosten en Oost Europa met een krimp van 6,2 procent. De Amerika's waren de enige regio met een volumegroei, van 0,8 procent. De biervolumes bedroegen afgelopen halfjaar volgens de analisten 123 miljoen hectoliter, een daling van 3,4 procent. Ook hier geldt volgens de consensus dat er alleen groei was in de Amerika’s. De operationele winst wordt geschat op 2,1 miljard euro, een autonome daling op jaarbasis van 4,8 procent. De nettowinst is met 5,9 procent gedaald naar bijna 1,2 miljard euro, zo voorzien de analisten. Outlook De bierbrouwer verwacht dit jaar een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent. Deze groei zal grotendeels, of zelfs volledig in de tweede jaarhelft worden gerealiseerd, aldus de brouwer. De consensus rekent slechts op 4,1 procent groei. Goldman Sachs denkt dat Heineken zal vasthouden aan de outlook, maar mogelijk wordt wel gesproken van een groei aan de onderkant van deze bandbreedte. De raming van de zakenbank ligt voor dit jaar op 4,4 procent groei. Na een krimp van 3,5 procent in de eerste zes maanden, volgt volgens Goldman een groei van 11,8 procent in de tweede jaarhelft. Heineken denkt dat wisselkoersen dit jaar een negatieve impact hebben op de omzet van 640 miljoen euro. Op de operationele winst zal dit 90 miljoen euro zijn en op het nettoresultaat 40 miljoen euro. Heineken opent maandag 31 juli voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

