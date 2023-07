Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld in afwachting van twee belangrijke inflatiecijfers

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 471,80 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 16.402,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,4 procent met een stand van 7.439,74 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.708,64 punten.

Hoewel de financiële markten de renteverhoging met 25 basispunten door de ECB, de negende op rij, hadden verwacht, is er veel onzekerheid over de toekomstige aanpak van de centrale bank. De inflatie is afgenomen, maar het blijft nog de vraag of het monetaire beleid van de centrale bank de eurozone al dan niet in een recessie zal duwen.

CIO Naeem Aslam van Zaye Capital Markets wees vrijdag verder op beter dan voorziene cijfers over de Franse economie. "Dit klinkt als muziek in de oren voor beleggers die zich na de persconferentie van de ECB op donderdag zorgen maken over de dreiging van een sterke recessie in Europa", aldus Aslam.

De Franse economie groeide in het tweede kwartaal meer dan voorzien en kwam in een eerste raming uit op 0,5 procent. De prognose ging uit van 0,1 procent. De Duitse economie liet in een eerste raming voor het tweede kwartaal een krimp zien van 0,2 procent tegen een verwachte daling van 0,3 procent.

De Franse inflatie kwam in een voorlopige meting in juli op maandbasis vlak uit en op jaar basis op 4,3 procent. Vanmiddag volgen de inflatiedata uit Duitsland.

En ook in de VS gaat het vandaag om de inflatie, zoals deze meegenomen wordt in het rapport over de besteding en inkomsten van de Amerikanen. Voor de kerninflatie wordt rekening gehouden met 0,2 procent op maandbasis en 4,2 procent op jaarbasis. In mei lagen deze percentages op respectievelijk 0,3 en 4,6 procent.



Daarna volgt het consumentenvertrouwen van Michigan nog, en ook daarin zit een inflatiecomponent.



Olie noteerde vrijdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 79,86 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,47 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0967. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0978 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0968 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Casino Guichard-Perrachon heeft een principeakkoord gesloten over een reddingsplan met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Het consortium, bestaande uit EP Global Commerce, Fimalac en Attestor, naast enkele schuldeisers waaronder Franse banken, kwamen tot een overeenkomst over een reddingsplan. Het aandeel Casino noteerde 10,6 procent lager.

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, waarbij de winst ook toenam. Daarnaast voert de onderneming exclusieve gesprekken met Apollo Global management over een mogelijke investering van 1,5 miljard euro in de luchtvaarder. De koers van het aandeel noteerde 3,9 procent lager.

Parijs kende een gelijke verdeling van plussen en minnen in de hoofdgraadmeter met een verlies voor het aandeel Capgemini van 6,4 procent, van 3,8 procent voor STMicroelectronics, van 2,5 procent bij Sanofi en 2,7 procent bij Unibail-Westfield-Rodamco. Plussen waren er voor Teleperformance waar 4,2 procent bij kwam, van Bouygues met een winst van 2,5 procent en van Airbus met 2,1 procent koerswinst.

Op de beurs van Frankfurt kwam iets minder dan de helft van de hoofdaandelen tot een koersplus. Verlies was er voor net aandeel Continental, waar 3,5 procent van de koers af ging. Winst was vrijdag weggelegd voor Daimler Trucks, met 3,5 procent, gevolgd door de koers van het aandeel BASF die 2,8 procent steeg.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent tot 4.537,46 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.282,72 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.050,11 punten.