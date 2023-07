Valuta: euro onder druk na ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer ruim onder de 1,10 dollar, na het rentebesluit van de ECB op donderdag en in afwachting van de Duitse en Amerikaanse inflatie vanmiddag.

"De markt leek met de inflatiecijfers in de hand rekening te houden met een ECB die de hand aan de knop houdt, maar de ECB was donderdag eigenlijk helemaal niet zo hawkish", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het leek er een beetje op alsof de ECB straks als het even kan bij het volgende besluitmoment de rente stabiel houdt", aldus Van der Meer.

De ECB verhoogde donderdag de belangrijkste rentes met 25 basispunten. De basisrente kwam uit op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent.

De grootste verrassing in het rentebesluit van de Europese Centrale Bank was een wijziging in de sturing voor komende meetings, zo zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens Van Geffen was de suggestie "heel duidelijk dat we er nog niet waren; de nieuwe versie houdt veel meer in het midden of we nu al op dat niveau zijn, of dat er toch nog een verhoging nodig is".

Verder zijn er door de ECB geen extra maatregelen besproken om de balans verder te verlagen.

Voor Van der Meer is het wachten voor de valutamarkt op de Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers. De Franse inflatie, die vanochtend al werd gepubliceerd, kwam in een voorlopige meting in juli op maandbasis vlak uit en op jaar basis op 4,3 procent.

De Bank of Japan heeft bij de monetaire vergadering van vandaag opnieuw de rente ongemoeid gelaten en gaf ook aan de nodige flexibiliteit in acht te nemen in het te voeren beleid. De centrale bank wil de rentes voor Japanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar maximaal met 0,5 procent laten fluctueren, maar zegt inmiddels hier wel flexibeler tegenover te staan.

De Duitse economie liet in een eerste raming voor het tweede kwartaal een krimp zien van 0,2 procent tegen een verwachte daling van 0,3 procent. De Franse economie groeide in het tweede kwartaal meer dan voorzien en kwam in een eerste raming uit op 0,5 procent. De prognose ging uit van 0,1 procent.

In de VS gaat het vandaag om de kerninflatie over juni, zoals deze meegenomen wordt in het rapport over de besteding en inkomsten van de Amerikanen. Er wordt rekening gehouden met 0,2 procent op maandbasis en 4,2 procent op jaarbasis. In mei lagen deze percentages op respectievelijk 0,3 en 4,6 procent.

Daarna volgt het consumentenvertrouwen van Michigan nog, en ook daarin zit een inflatiecomponent.



De euro noteerde vrijdag nog geen 0,1 procent lager op 1,0969 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8556 Britse pond. Het Britse pond noteerde 0,2 procent hoger op 1,28019 dollar. De dollar noteerde fractioneel lager op 139,42 yen.