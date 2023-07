AEX doet stapje terug, WDP, Signify en Heijmans lager na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed vrijdagochtend een stapje terug, na de forse opleving op donderdag. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 788,75punten.

"De Nederlandse beurs heeft gisteren een duidelijke uitbraak laten zien boven de weerstand", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Daarmee is er technisch ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijgingen. "Een terugval naar de voormalige weerstand rond 777 punten is ook eerst mogelijk", zo stelde hij.

CIO Naeem Aslam van Zaye Capital Markets wees op beter dan voorziene cijfers over de Franse economie. "Dit klinkt als muziek in de oren voor beleggers die zich na de persconferentie van de ECB op donderdag zorgen maken over de dreiging van een sterke recessie in Europa", aldus Aslam.

In de VS gaat de aandacht volgens Aslam vandaag uit naar "het favoriete cijfer van de Fed", namelijk de PCE-inflatie, die een verdere verbetering zal laten zien. "Fed-voorzitter [Jerome Powell] heeft de deur opengelaten voor verdere maatregelen [om de inflatie te beteugelen] en alle beslissingen[van de centrale bank] zijn afhankelijk van economische data."

Ook kijkt Aslam uit naar cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. "Iedere verbetering in dit soort cijfers zal het vertrouwen van beleggers in de Amerikaanse aandelenmarkt ondersteunen."

"Gisteren maakten de Amerikaanse beurzen nog een behoorlijke ommekeer", zo zag Blekemolen van Lynx. De indices openden fors hoger, maar zakten in de tweede helft van de dag hard weg. "Waar de draai precies vandaan kwam lijkt enigszins onduidelijk", aldus Blekemolen. Cijfers over de voorlopige huizenverkopen, het BBP en duurzame goederenbestellingen kwamen volgens de expert van Lynx allemaal beter uit dan verwacht. Ook kwamen diverse bedrijven met sterke cijfers, waaronder Meta en McDonald's.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0960. De olieprijzen zijn nagenoeg onveranderd en een van Brent Olie noteerde 0,1 procent hoger op 83,50dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van 1,4 procent. Besi was de grootste daler met 4,5 procent. UMG en ASMI leverden 3,9 tot 2,5 procent in na een sterke opleving op donderdag.

In de AMX won Allfunds Group 7,1 procent na cijfers en de aankondiging van een overname én een inkoopprogramma van eigen aandelen. ING had pas in 2024 een inkoopprogramma verwacht met een omvang van maximaal 50 miljoen euro. Allfunds kondigde aan voor zelfs 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te willen kopen.

WDP en Signify gaven 2,5 tot 3,4 procent prijs, na cijfers. Degroof Petercam zag reden het koersdoel voor Signify te verlagen met twee euro tot 32,00 euro bij handhaving van het Houden advies, nadat Signify de outlook naar benedn bijstelde.

In de AScX verloor bouwer Heijmans 4,1 procent na cijfers. Azerion noteerde 1,3 procent hoger.