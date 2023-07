Beursblik: cijfers Brunel iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht, mede dankzij een adequaat prijsbeleid. Dit stelde ING vrijdag in een analyse van de resultaten van de Amsterdamse detacheerder. ING zag Brunel vooral sterk presteren in Nederland. Op basis van de outlook houdt ING alvast voorzichtig rekening met een groei van de EBIT van 19 procent in het derde kwartaal. Voor heel 2023 heeft ING een EBIT-raming van 70,2 miljoen euro, maar als de huidige 'robuuste' trend zich doorzet kan dit resultaat worden overtroffen. De kaspositie van Brunel bedroeg 5 miljoen euro, terwijl ING mikte op 10 tot 20 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op Brunel met een koersdoel van 19,50 euro. Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,2 procent lager op 12,72 euro. Bron: ABM Financial News

