Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Signify

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 34,00 naar 32,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. In het tweede kwartaal schoot de omzet van Signify volgens analist Frank Claassen een paar procent tekort, zowel ten opzichte van zijn eigen taxaties als die van de consensus. De aangepaste EBITA viel circa 10 procent lager uit dan voorzien. "Zoals verwacht was het tweede kwartaal uitdagend", zei Claassen, en daardoor kwam de marge onder druk te staan. Signify mikt voor 2023 voortaan op een aangepaste EBITA-marge van 9,5 tot 10,5 procent, in plaats van 10,5 tot 11,5 procent. En om die reden paste Claassen zijn taxaties ook aan. Volgens de analist is de waardering van Signify niet erg hoog, maar door alle macro-economische onzekerheid is er weinig zicht op de toekomst. Het aandeel Signify daalt vrijdag 3,0 procent naar 27,09 euro. Bron: ABM Financial News

