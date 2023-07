ING: Allfunds verrast met overname en inkoopprogramma Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft de markt verrast met een inkoopprogramma van eigen aandelen en een overname. Dit oordeelde analist Reg Watson van ING vrijdag in een rapport. ING had een eerste aandeleninkoop, of een speciaaldividend, niet eerder dan 2024 verwacht en ook niet voor meer dan 50 miljoen euro. "De positieve halfjaarcijfers waren een kers op de taart", aldus Watson. ING zag het geadministreerd vermogen over het eerste halfjaar overeenkomen met de eigen verwachting, maar lag een half procent boven de consensus. ING heeft een koopadvies op Allfunds met een koersdoel van 7,30 euro. Het aandeel Allfunds noteerde vrijdag op een rood Damrak 6,6 procent hoger op 5,87 euro. Bron: ABM Financial News

