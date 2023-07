Unilever stelt Meakins aan als voorzitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft Ian Meakins aangesteld als niet-uitvoerend bestuurder. Dit meldde de Britse voedingsgigant vrijdagochtend. Meakins treedt op 1 september aan en neemt dan ook het stokje over van voorzitter Nils Andersen. Andersen stapt vervolgens in mei 2024 op, na negen jaar in de board van Unilever te hebben gezeten. Meakins is momenteel voorzitter van Compass Group en Rexel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.