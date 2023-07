Geadministreerd vermogen Allfunds groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft over de eerste zes maanden van 2023 op jaarbasis een toename van het geadministreerde vermogen gerealiseerd, gaat aandelen inkopen en kondigde een overname aan. Dat maakte het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam donderdag bekend. Het geadministreerde vermogen steeg over de eerste zes maanden met 3,7 procent van 1.301 miljard naar 1.350 miljard euro. De omzet over de verslagperiode steeg op jaarbasis 3 procent procent tot 266 miljoen euro. De aangepaste EBITDA steeg met 6 procent naar 172 miljoen euro. Dit impliceerde volgens de onderneming een marge van 65 procent en dat komt overeen met de verwachting voor heel 2023. Aandeleninkoop Het bedrijf kondigde vrijdag ook een aandeleninkoop van 100 miljoen euro aan. Deze valt uiteen in twee delen van elk 50 miljoen euro over een periode van 15 maanden. De inkoop van het eerste deel begint op 31 juli. Overname Allfunds heeft met BCC Iccrea Group een intentieovereenkomst gesloten voor de overname van de betaaldiensten van het Italiaanse Iccrea Banca. Er werd geen overnamebedrag genoemd. Allfunds financiert de overname met een bestaande kredietfaciliteit. Bron: ABM Financial News

