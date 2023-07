Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 48,00 naar 47,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Bastian Synagowitz. Het roestvaststaalbedrijf wordt nog steeds met tegenwind geconfronteerd, maar de zwakke vraag en prijzen zitten volgens Synagowitz al in de koers verrekend. De hoeveelheid cash die wordt gegenereerd en de autonome groei ondersteunen volgens de analist het aandeelhoudersrendement. De zwakke vooruitzichten die Aperam voor het derde kwartaal afgaf, waren onverwacht, waardoor de outlook voor de korte termijn naar beneden moet worden bijgesteld, aldus de analist. Synagowitz heeft de EBITDA-taxaties voor 2023 tot en met 25 met 0 tot 7 procent verlaagd. Met die nieuwe raming zit Deutsche Bank 1 tot 17 procent onder de consensus. Aperam profiteert volgens Deutsche Bank van een zeer evenwichtige bedrijfsstructuur met activa in zowel Europa als Brazilië. Ook de integratie van de up- en downstream-activiteiten helpt volgens de bank. Vandaar dat Aperam een solide onderliggende cashflow blijft genereren, ondanks het feit dat de investeringen met circa 250 miljoen euro per jaar 15 tot 40 procent boven die van de Europese sectorgenoten liggen. Hoewel de Europese marktomgeving zwak blijft en de verwachtingen naar beneden moeten worden bijgesteld, denkt Synagowitz dat de Europese markt zich in de buurt van het dieptepunt zou moeten bevinden. Aangezien het grootste deel hiervan al verdisconteerd zit in de koers blijft hij koper van het aandeel. Bron: ABM Financial News

