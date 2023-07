Beursblik: EBITDA Vopak conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar conform verwachting de EBITDA zien aantrekken. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag in een rapport. De EBITDA van 245,2 miljoen euro was grofweg in lijn met de 245,6 miljoen euro waar Jefferies op mikte, maar lag 2 procent hoger dan de consensus, dankzij betere prestaties in de Amerika's. Kerstens wees verder op de bezettingsgraad, die met 400 basispunten steeg. Op kwartaalbasis daalde de EBITDA wel met 2 procent, zo zag Kerstens, vanwege een zwakkere bezettingsgraad in de Amerika's, China en Noord-Azië, met een zwakker momentum bij chemie-opslag. In de resultaten zag Kerstens wel een eenmalige winst van 21 miljoen euro als gevolg van de desinvestering van een opslagterminal in Savannah in de VS. De outlook werd door Vopak gehandhaafd, zo zag de analist, na een verhoging in mei. Jefferies handhaafde het Houden advies op Vopak met een koersdoel van 36,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 35,11 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.