Meer omzet maar minder verkochte woningen bij Heijmans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft over de eerste zes maanden van dit jaar meer omzet, maar een lager resultaat geboekt en werd iets positiever over de omzetontwikkeling dit jaar. Dit meldde de bouwer vrijdag voorbeurs in een kwartaalupdate. De bouwer verkocht dit jaar tot en met juni 876 woningen, ten opzichte van dezelfde periode van 2022 een daling met 15 procent, maar volgens de onderneming wel hoger dan in de tweede helft van 2022. De onderliggende EBITDA daalde op jaarbasis van 67 miljoen naar 49 miljoen euro. Exclusief Wintrack II liep de onderliggende EBITDA licht op van 48 naar 49 miljoen euro. De winst per aandeel daalde over de verslagperiode op jaarbasis van 1,31 euro naar 0,77 euro. De omzet in de eerste zes maanden lag op 937 miljoen tegen 864 miljoen euro een jaar eerder. Het orderboek kwam uit op 2,641 miljard euro tegen 2,234 miljard euro aan het einde van het eerste halfjaar van 2022. De nettokasstroom steeg van 101 miljoen euro naar 116 miljoen euro. De solvabiliteit van de bouwer liep op van 29 naar 30 procent. Outlook Heijmans verwacht een recordomzet dit jaar. Bij Infra en Bouw & Techniek wordt gerekend op groei, hetgeen "ruimschoots" zal compenseren voor de daling bij Vastgoed. Bij de jaarcijfers zei Heijmans te verwachten dat de omzet dit jaar licht zal stijgen. "Eerder gaven wij een outlook voor 2023 van een licht stijgende omzet bij een vergelijkbare onderliggende EBITDA, op een niveau van 107 miljoen euro, als over 2022. Op basis van de goede voortgang in het eerste half jaar verwachten we dit niveau minimaal te kunnen realiseren", zei Heijmans vrijdag. De outlook van 2023 gecombineerd met een goed gevulde orderportefeuille, geeft volgens de bouwer ook vertrouwen voor 2024. Update: om meer informatie toe te voegen en daling te corrigeren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.