AEX neemt vermoedelijk gas terug

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start na een negatieve draai op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een klein verlies van 0,2 procent. Donderdag ging nog de vlag uit op Beursplein 5 na onder meer een stroom aan bedrijfscijfers, een positief ontvangen rentebesluit van de Europese Centrale Bank en een beter dan verwachte groei van de Amerikaanse economie. De AEX index sloot met een winst van 2,1 procent op 792,06 punten, de hoogste slotkoers van het jaar. De dag begon al goed na de renteverhoging van de Fed op woensdagavond. "Wij verwachten dat dit de laatste renteverhoging in de cyclus is geweest", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De ECB verhoogde vervolgens conform verwachting de rente donderdag met 25 basispunten. Volgens hoofdeconoom Mark Wall van Deutsche Bank opende de ECB de deur naar een pauze in september. "Maar alles zal afhangen van de nieuwe macrocijfers." De euro daalde ten opzichte van de dollar van 1,1150, voorafgaand aan het rentebesluit, naar 1,0971 vanochtend. De macro-economische data vanuit de VS hielpen vervolgens ook het sentiment. Zo groeide de economie in het tweede kwartaal met 2,4 procent, waar de consensus rekende op 2,0 procent. De consumentenprijsindex PCE liet daarnaast een stijging zien van 2,6 procent, tegen 4,1 procent in het eerste kwartaal. Ten slotte gaf een groene opening op Wall Street het laatste zetje voor forse winsten op Beursplein 5. Die winsten werden na het slot in Amsterdam echter niet vastgehouden en de hoofdindices in New York sloten ruim een half procent lager. De Dow Jones index doorbrak daarmee een ongekende winstreeks van 13 handelsdagen, waarbij de index opgeteld ruim vijf procent won. De winstreeks voor de Dow weerspiegelde de verwachting onder beleggers dat de afkoelende inflatie de Federal Reserve dwingt om nu te stoppen met het verhogen van de rente, en dat een eventuele economische neergang als gevolg van de al doorgevoerde monetaire verkrapping niet al te grote gevolgen zal hebben voor de bedrijfswinsten. Nabeurs bleek chipreus Intel met een winst van 1,5 miljard afgelopen kwartaal verrassend genoeg weer zwarte cijfers te hebben geschreven, na een verlies van 454 miljoen dollar een jaar eerder, met dank aan onder meer flinke kostenbesparingen. Intel meldde daarnaast dat het de chipverkopen weer ziet aantrekken en dat de weg open ligt om te profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. Het aandeel klom nabeurs maar liefst acht procent. In Azië noteren de hoofdindices vanochtend erg verdeeld. De Bank of Japan liet de rente ongemoeid op -0,1 procent, maar paste wel zijn rentecurvebeleid aan en de Nikkei index in Tokio daalde 1,6 procent. De Shanghai Composite wint daarentegen juist 1,6 procent. De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag in New York 1,7 procent hoger op 80,09 dollar. Halverwege april noteerde de future voor het laatst boven de 80 dollargrens. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag oog voor Duitse- en Franse inflatiecijfers en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Bedrijfsnieuws Air France-KLM boekte in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet, waarbij de winst ook toenam. Brunel zag in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet verder aantrekken, terwijl ook het bedrijfsresultaat opliep. Flow Traders zag in het tweede kwartaal van 2023 de winst verdampen, waarvoor begin deze maand al voor werd gewaarschuwd. Vopak zag in het tweede kwartaal van 2023 de omzet en de onderliggende winst stijgen ten opzichte van een jaar eerder en handhaafde de outlook voor de aangepaste EBITDA dit jaar. Signify zag in het tweede kwartaal van 2023 de resultaten steviger onder druk staan en verlaagde de outlook voor dit jaar. Euronext boekte het afgelopen kwartaal een licht hogere winst, op een licht lagere omzet. Heijmans heeft over de eerste zes maanden van dit jaar meer omzet, maar een lager resultaat geboekt en werd iets positiever over de omzetontwikkeling dit jaar. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent tot 4.537,46 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.282,72 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.050,11 punten. Bron: ABM Financial News

