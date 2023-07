Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft bij de monetaire vergadering van vandaag opnieuw de rente ongemoeid gelaten en gaf ook aan de nodige flexibiliteit in acht te nemen in het te voeren beleid. Dit bleek vrijdag bij het rentebesluit van de Japanse centrale bank. De Bank of Japan handhaafde daarmee de kortetermijnrente op min 0,1 procent. De centrale bank handhaafde ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen. De centrale bank wil de rentes voor Japanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar niet meer laten fluctueren dan plusminus 0,5 procent, maar zegt hier wel flexibeler tegenover te staan. De besluiten werden met een verhouding van 8 voor en 1 stem tegen genomen. De doelstelling van een inflatie van 2 procent is nog niet in beeld, zo waarschuwde de centrale bank. De inflatie van Japan is volgens de bank, onder meer als gevolg van gestegen lonen, hoger uitgekomen dan in april werd ingeschat. Tegelijkertijd ziet de bank wel risico's aan de onderkant voor de prijsontwikkelingen, mede door het rentebeleid in andere delen van de wereld. De bank ziet voor het fiscale jaar 2023 tot en met maart 2024 nu een inflatie van 2,4 tot 2,7 procent tegen eerder 1,7 tot 2,0 procent. De kerninflatie komt in de meeste recente raming in het nieuwe rapport naar verwachting nu uit op 3,1 tot 3,3 procent tegen eerder 2,5 tot 2,7 procent. De groei van de economie wordt voor het lopende jaar nu ingeschat op 1,2 tot 1,5 procent tegen eerder 1,1 tot 1,5 procent. Voor 2024 mikt de centrale bank op een inflatie van 1,8 tot 2,2 procent tegen een eerdere verwachting van 1,8 tot 2,2 procent en voor de kerninflatie op 1,5 tot 2,0 procent tegen eerder 1,5 tot 1,8 procent. De economie groeit naar verwachting in 2024 nu met 1,0 tot 1,3 procent en blijft daarmee gelijk aan de raming in april. Voor 2025 wordt de inflatie nu ingeschat op 1,6 tot 2,0 procent en de kerninflatie op 1,8 tot 2,2 procent. De dollar daalde vrijdag 0,6 procent ten opzichte van de yen. Bron: ABM Financial News

