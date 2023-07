WDP laat sterke winstgroei optekenen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) WDP heeft in het eerste halfjaar een sterke winstgroei laten optekenen. Dit maakte de vastgoedgroep donderdagochtend bekend. De EPRA-winst steeg op jaarbasis met 26 procent tot 144 miljoen euro. De EPRA-winst per aandeel over de eerste zes maanden bedroeg 0,71, goed voor een stijging van 14 procent op jaarbasis. Onder de streep restte een nettowinst van 29,6 miljoen euro tegen 455,7 miljoen euro een jaar eerder. De daling is vooral toe te schrijven aan de waardedaling van de portefeuille. WDP verwacht voor het lopende jaar een EPRA-winst van 1,40 euro per aandeel, wat neerkomt op een stijging met 12 procent tegenover de 1,25 euro in 2022. Binnen het groeiplan 2022-25 werd in de eerste jaarhelft van 2023 een investeringsvolume van circa 125 miljoen euro gerealiseerd. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over een robuuste balans, een sterke liquiditeitspositie en een gediversifieerde vastgoedportefeuille. Bron: ABM Financial News

