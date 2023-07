Meer omzet en hoger resultaat bij Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder en handhaafde de outlook voor de aangepaste EBITDA dit jaar. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 338 miljoen naar 359 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de omzet op 362 miljoen euro. De bezettingsgraad lag aan het einde van juni op 91 procent. Dat was 92 procent een kwartaal eerder. Dit leverde een EBITDA exclusief bijzondere posten op van 292,2 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de EBITDA uit op 267,1 miljoen euro en op 294,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. De nettowinst van Vopak kwam uit op 121 miljoen euro, of 0,97 euro per aandeel. Een jaar eerder was er sprake van een verlies van 410,5 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte Vopak een winst van 103,1 miljoen euro. De operationele kasstroom steeg op jaarbasis van 214,0 miljoen 220,1 miljoen euro. Outlook Vopak liet de eerder verhoogde outlook voor 2023 staan en mikt nog altijd op een EBITDA exclusief bijzondere posten van meer dan 950 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.