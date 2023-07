Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.537,46 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.282,72 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 14.050,11 punten.

Wall Street steeg in eerste instantie, nadat de Federal Reserve een dag eerder de rente verhoogde met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, waarmee de basisrente op zijn hoogste niveau in 22 jaar noteert.

HSBC zei te verwachten dat de Fed de rente tot het tweede kwartaal van 2024 op dit niveau zal houden, gevolgd door verlagingen van in totaal 75 basispunten in het resterende deel van 2024. "Het ontbreken van agressieve toevoegingen of wijzigingen in de verklaring en de persconferentie van Powell en de verandering in de verklaring van "bescheiden" naar "gematigde" groei, werd aanvankelijk als licht positief beschouwd voor risico-activa", zei HSBC.

Tegen het einde van de handelsdag won de overtuiging aan kracht dat door de verrassend veerkrachtige Amerikaanse economie de Federal Reserve de rente langer hoog zou moeten houden om de inflatie in bedwang te houden, waardoor de Amerikaanse beurzen eerdere winsten zagen vervliegen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal harder is gegroeid dan eerder gemeld. De economie groeide met 2,4 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 2,0 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 7.000 tot 221.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

De orders voor duurzame goederen zijn in juni op maandbasis met 4,7 procent gestegen, terwijl werd gerekend op een daling van 1,5 procent.

De aanstaande woningverkopen in de VS zijn in juni op maandbasis gestegen met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een daling met 15,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0968. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1061 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1083 op de borden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent hoger op 80,09 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie van juni, gevolgd door het consumentenvertrouwen in juli later op de dag.

Bedrijfsnieuws

McDonald's heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 3,17 dollar, een stijging van 24 procent. Er werd rekening gehouden met 2,79 dollar. Het aandeel steeg circa 1,3 procent.

Honeywell heeft de outlook voor het boekjaar 2023 nogmaals iets verhoogd, terwijl de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal iets hoger uitviel dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar tussen de 9,05 en 9,25 dollar uitkomen. Eerder werd gerekend op 9,00 tot 9,25 dollar. De orderportefeuille van Honeywell steeg afgelopen kwartaal met 4 procent naar een recordbedrag van 30,5 miljard dollar. Het aandeel verloor bijna 6,0 procent.

Abbvie heeft de winstverwachting ook opwaarts bijgesteld, nadat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal net iets hoger uitviel dan verwacht. In het tweede kwartaal werd een aangepaste winst per aandeel geboekt van 2,91 dollar tegen 3,37 dollar een jaar eerder. Dit was net iets beter dan de analistenverwachting, die lag volgens FactSet op 2,85 dollar. Abbvie rekent voor het lopende boekjaar 2023 op een winst van 10,90 tot 11,10 dollar per aandeel. Eerder ging de onderneming uit van 10,57 tot 10,97 dollar. Het aandeel noteerde ongeveer 5,0 procent hoger.

Er was ook nieuws omtrent Microsoft. De Europese Commissie is een onderzoek gestart of Microsoft de Europese mededingingsregels heeft overtreden door zijn product Teams te koppelen aan de populaire softwarepakketten Office en Microsoft. Het aandeel Microsoft daalde 1,3 procent.

Vanavond nabeurs opent onder andere chipfabrikant Intel nog de boeken. Gisterenavond nabeurs was onder meer Meta al aan de beurt.

Meta heeft de omzet zien stijgen en is optimistisch gestemd voor het derde kwartaal. Het aandeel steeg circa 4,7 procent, nadat het bedrijf over afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,8 miljard meldde, oftewel 2,98 dollar per aandeel. Dit was 6,7 miljard dollar een jaar eerder. Net als de winst viel ook de omzet hoger uit dan voorzien.