Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten en sloot voor het eerst in drie maanden boven de 80 dollar per vat.

De olieprijs daalde woensdag, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week minder hard waren gedaald dan verwacht.

De olieprijs zat donderdag weer in de lift, waarbij de markt steun haalde uit het vooruitzicht op krappe voorraden en optimisme over de vooruitzichten voor de wereldeconomie nu centrale banken het einde van hun agressieve verkrappingsbeleid lijken te naderen, wat de olieprijs verder zou moeten ondersteunen.

Een stijging van ongeveer 10 dollar per vat in de afgelopen vier weken is voornamelijk te danken aan de vrijwillige productieverlagingen van OPEC+, die in april werden aangekondigd en in mei werden geïmplementeerd, zei UBS. Enkele recente ongeplande productieonderbrekingen tijdens de zomermaanden, wanneer de vraag hoog is, hielpen ook, zeiden de analisten van de bank, eraan toevoegend dat de markt verder zal verkrappen naarmate Saoedi Arabië's extra, vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag in juli en augustus van kracht wordt.

De UBS-analisten voorspelden een markttekort van 700.000 vaten per dag in juni en ongeveer 2 miljoen vaten per dag in juli en augustus.

"We verwachten dat de olieprijzen nog verder zullen stijgen zodra deze tekorten zichtbaar worden in de olievoorraden", aldus UBS.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent hoger op 80,09 dollar op de New York Mercantile Exchange.