Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,4 procent tot 471,74 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,7 procent op 16.406,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 2,1 procent op 7.465,24 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.692,76 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden donderdag hoger, terwijl beleggers hoopvol zijn dat de Federal Reserve het einde van zijn monetaire verkrappingsbeleid heeft bereikt. De ECB verhoogde donderdag conform de verwachting, net zoals de Fed een dag eerder, de rente met 25 basispunten, waarmee de depositorente uitkomt op 3,75 procent en de basisrente op 4,25 procent. "Wat interessanter is, is dat de begeleidende beleidsverklaring de deur voor verdere renteverhogingen wagenwijd openhield en niet voorzichtiger klonk", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Volgens hoofdeconoom Mark Wall van Deutsche Bank opende de ECB de deur naar een pauze in september. "Maar alles zal afhangen van de nieuwe macrocijfers." Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in augustus is gedaald. De vertrouwensindex kwam uit op 24,4 negatief tegen 25,2 negatief voor juli. De euro/dollar noteerde op 1,0992. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1079 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1083 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,8 procent hoger. Bedrijfsnieuws ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer winst behaald dan een kwartaal eerder bij een licht opgelopen omzet, maar de ramingen voor de mondiale staalconsumptie in 2023 werden door het concern wel verlaagd op basis van de ervaringen tot nu toe dit jaar. Het aandeel daalde 0,7 procent. Shell heeft in het tweede kwartaal een lagere winst geboekt, en deed het ook slechter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel verloor 1,0 procent. Muziekbedrijf Universal Music Group steeg na cijfers 10,3 procent.



Volkswagen zag de omzet en winst in het afgelopen halfjaar flink oplopen. De koers van het aandeel noteerde evenwel 2,3 procent lager. Nestlé heeft de outlook voor het lopende boekjaar 2023 bijgesteld en realiseerde over het eerste halfjaar van 2023 een hogere omzet en winst. Het aandeel steeg 2,6 procent. In Parijs steeg Stmicroelectronics 8,9 procent, terwijl Teleperformance 16,9 procent daalde.



In Frankfurt steeg Infineon Technologies 5,6 procent, Heidelberg materials won 5,1 procent en Deutsche Bank noteerde 3,4 procent lager. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.589,06 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

