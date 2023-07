Licht hogere winst voor Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft het afgelopen kwartaal een licht hogere winst geboekt, op een licht lagere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. CEO Stéphane Boujnah zei dat de resultaten van Euronext de kracht aantoonden van zijn diversificatiestrategie naar niet-volumegerelateerde activiteiten. Het bedrijf kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma aan voor een maximumbedrag van 200 miljoen euro. De beursuitbater boekte in het tweede kwartaal een lagere aangepaste EBITDA van 216,1 miljoen euro, in vergelijking met 221,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een hogere winst van 120,0 miljoen euro, tegenover 118,9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022. De omzet daalde van 374,7 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022 naar 368,1 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De onderliggende bedrijfskosten daalden licht en bedroegen in het afgelopen kwartaal 152 miljoen euro. Outlook Euronext herhaalt zijn richtlijn voor 2023 voor onderliggende bedrijfskosten exclusief afschrijvingen en kosten van 630 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

