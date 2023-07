AEX bereikt hoogste slotkoers van het jaar

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink hoger gesloten, mede geholpen door de sterke prestaties van de technologie gerelateerde fondsen.

De AEX sloot maar liefst 2,1 procent hoger op 792,06 punten.

De dag begon al goed geluimd na de renteverhoging van de FED op woensdagavond. "Wij verwachten dat dit de laatste renteverhoging in de cyclus is geweest", zei Simon Wiersma van ING. De beurs reageerde volgens hem lauw, maar de Dow Jones-index sloot voor de dertiende dag op rij hoger en is hard op weg naar de veertiende, wat sinds 1987 niet meer was vertoond.

Ook de ECB heeft de rente vanmiddag conform verwachting verhoogd met 25 basispunten. Hoewel de inflatie daalt, is de verwachting nog steeds dat deze te lang hoog blijft, aldus de ECB.

Het gevecht om de inflatie te bedwingen en terug te krijgen naar de 2 procent blijft prioriteit. En daar zijn de leden het unaniem over eens, aldus de voorzitter Lagarde. Verder zal de ECB, net zoals de Amerikaanse Federal Reserve, het beleid laten afhangen van de binnenkomende economische data. Hiermee lijkt Lagarde alle opties open te houden voor de volgende vergadering in september.

Volgens hoofdeconoom Mark Wall van Deutsche Bank opende de ECB de deur naar een pauze in september. "Maar alles zal afhangen van de nieuwe macrocijfers."

De macro-economische data vanuit de VS hielpen ook een handje. Zo werd donderdagmiddag ook bekend dat de orders voor duurzame goederen in juni met 4,7 procent gestegen zijn. Dat was aanzienlijk beter dan de consensus. De economie groeide in het tweede kwartaal met 2,4 procent, en ook dat was beter dan de consensus van 2 procent.

De consumentenprijsindex PCE liet een stijging zien van 2,6 procent, tegen 4,1 procent in het eerste kwartaal. Het aantal steunaanvragen daalde in juli met 7000 naar 221.000 en het aantal aanstaande woningverkopen waren juni met 0,3 procent gestegen.

De olieprijzen stegen donderdag met ruim 1 procent, geholpen door de verwachting van krappe voorraden van grote olieproducenten en de belofte van economische stimuleringsmaatregelen in China. Een vat Brent Olie noteerde op 83,58 dollar.

Het muntpaar euro/dollar moest terrein prijsgeven na het rentebesluit van de ECB en noteerde 0,8 procent lager op 1,0992.

Stijgers en dalers

Vrijwel alle AEX-aandelen zijn hoger gesloten, met uitzondering van Shell, ABN-AMRO, Heineken en ArcelorMittal.

De show werd onder andere gestolen door UMG met een winst van ruim 10 procent, na kwartaalcijfers. Het muziekbedrijf presteerde op alle fronten beter dan verwacht, stelde ING, en dat biedt vertrouwen dat het de marge zoals beloofd zal kunnen verhogen met meer dan 100 basispunten per jaar.

Maar de index werd vooral geholpen door de technologiefondsen zoals ASMI, die 10,5 procent kon bijschrijven. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASMI naar 450,00 euro na de halfjaarcijfers van dinsdagavond. Ook UBS is positief en verhoogde het koersdoel naar 455,00 euro.

ASML wist mee te profiteren en sloot bijna 6 procent hoger. Ook Besi zat in de lift en sloot ruim 5 procent hoger. BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet met dubbele cijfers zien stijgen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook.

Voor het derde kwartaal rekende Besi vanwege kalendereffecten en de aanhoudende marktzwakte op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis en een brutomarge van 62 tot 64 procent. Voor het vierde kwartaal rekent Besi echter op een omzet die "significant" hoger zal uitvallen dan in het derde kwartaal.

ArcelorMittal verloor 0,7 procent na kwartaalcijfers die volgens analisten wel boven verwachting waren.

Shell sloot 1 procent lager. De winst daalde iets sterker dan verwacht bij de energiereus, volgens analisten. De kasstroom was in orde volgens ING.

In de Midkap wist Fugro 5,5 procent hoger te sluiten na cijfers. Het bedrijf zag de winst en omzet flink stijgen en de winst was hoger dan verwacht. De bodemonderzoeker zag de Marine-divisie goed presteren, nadat de markt daar aan had getwijfeld.

Ook Inpost en Aalberts beleefden een goede dag en konden beide ruim 3 procent bijschrijven. Aalberts heeft in het eerste halfjaar de verwachtingen overtroffen met zijn autonome groei. Het EBITA-resultaat van 264 miljoen euro overtrof de analistenconsensus van 256 miljoen euro en de marge daalde van 15,5 tot 15,4 procent, waar de markt op 15,1 procent rekende, aldus analist David Kerstens van Jefferies in een rapport. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 58,00 euro.

AMG Critical Materials waarschuwde voor lage lithiumprijzen en verlaagde de outlook voor dit jaar. Het aandeel sloot maar liefst 15,8 procent lager.

Just Eat Takeaway had ook een slechte dag en moest 3,55 procent inleveren.

Arcadis sloot af met een winst van 1,7 procent. Arcadis heeft in het tweede kwartaal van 2023 flink meer omzet behaald dankzij overnames, maar wist ook autonoom te groeien.

In de AScX verloor de producent van elektrische bussen Ebusco na een winstwaarschuwing 7 procent. De resultaten bleven achter in de eerste zes maanden, door verstoringen in de toeleveringsketen.

TomTom en Fastned konden beide 2,8 procent bijschrijven.

Vastned wil een deel van zijn vastgoedportefeuille verkopen. De resultaten waren solide in het eerste halfjaar. Het aandeel wist de dag 1,3 procent hoger af te sluiten.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500 index stond rond sluitingstijd in Amsterdam 0,5 procent hoger op 4.589,65 punten.