Harley-Davidson verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Harley-Davidson noteert donderdag in het groen voorbeurs, ondanks dat de maker van motorfietsen teleurstelde met de kwartaalcijfers en zijn omzetverwachting verlaagde, onder andere omdat er veel minder elektrische motorfietsen worden verkocht. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. De nettowinst daalde van 216 miljoen tot 178 miljoen dollar, of van 1,46 tot 1,22 dollar per aandeel. Dat was lager dan de consensusverwachting van 1,24 dollar per aandeel. De omzet daalde ook met 1,6 procent tot 1,45 miljard dollar. Dit was wel hoger dan de consensusverwachting van 1,32 miljard dollar. "Na de opschorting van de productie die we aan het einde van het kwartaal meemaakten, waardoor het aantal geleverde motorfietsen werd geraakt, hebben we groei van de retailverkoop in het kwartaal gerealiseerd, terwijl de brutomarge sterk steeg", aldus topman Jochen Zeitz. Het bedrijf verlaagde zijn verwachting voor de omzet naar een bandbreedte tussen nul en drie procent groei. Eerder ging Harley-Davidson nog uit van 4 tot 7 procent. De verwachte aantallen verkochte elektrische motoren, LiveWire genaamd, gingen ook omlaag. Het bedrijf gaat nu uit van 600 tot 1.000 stuks, in plaats van 750 tot 2.000 stuks. In het tweede kwartaal werden maar 33 elektrische motoren verkocht, 85 procent minder dan een jaar eerder. Daarbij komt dat steeds meer klanten achterliggen met hun betalingen. Harley-Davidson nam een voorziening van 57 miljoen dollar voor oninbare leningen, een verdubbeling ten opzichte van de 29 miljoen dollar een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.