Wall Street op weg naar hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, waarbij de beurzen het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, een serie macrocijfers en meerdere bedrijfsresultaten verwerken.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor opening tot 0,8 procent in het groen. De Nasdaq lijkt bijna 1,5 procent hoger van start te gaan.

Woensdagavond maakte de Amerikaanse centrale bank conform verwachting bekend de rente met 25 basispunten te verhogen naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, ofwel het hoogste niveau in meer dan 22 jaar.

Tijdens de persconferentie na afloop liet voorzitter Jerome Powell zich niet echt in zijn kaarten kijken. "Ik zou zeggen dat het mogelijk is dat we tijdens de vergadering in september weer een verhoging doorvoeren, als de [inflatie] data dat rechtvaardigen", aldus Powell.

Beleggers lijken daar toch anders over te denken. Volgens de CME FedWatch Tool rekent nog slechts circa 20 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten in september, nu de inflatie op zijn retour lijkt.

"Wij verwachten dat dit de laatste renteverhoging in de cyclus is geweest", zei Simon Wiersma van ING. De beurs reageerde volgens de beleggingsexpert lauw, maar de Dow Jones-index sloot voor de dertiende dag op rij hoger, wat sinds 1987 niet meer is vertoond.

Ook de ECB heeft de rente vanmiddag conform verwachting verhoogd met 25 basispunten.

Hoewel de inflatie daalt, is de verwachting nog steeds dat deze te lang hoog blijft, aldus de ECB. Op het moment van schrijven geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting op het rentebesluit.

Donderdagmiddag werd ook bekend dat de orders voor duurzame goederen in juni met 4,7 procent zijn gestegen. Dat was aanzienlijk beter dan de consensus. De economie groeide in het tweede kwartaal met 2,4 procent, en ook dat was beter dan de consensus van 2 procent.

De consumentenprijsindex PCE liet een stijging zien van 2,6 procent, tegen 4,1 procent in het eerste kwartaal. Het aantal steunaanvragen daalde in juli met 7000 naar 221.000.

Later vanmiddag volgen nog de cijfers over de aanstaande woningverkopen.

De olieprijzen stegen donderdag met ruim 1 procent, geholpen door de verwachting van krappe voorraden van grote olieproducenten en de belofte van economische stimuleringsmaatregelen in China.

De euro/dollar moest wat terreinprijsgeven na het rentebesluit van de ECB en noteerde iets lager op 1,1066.

Bedrijfsnieuws

McDonald's heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 3,17 dollar, een stijging van 24 procent. Er werd rekening gehouden met 2,79 dollar. Internationaal gezien ging het goed en het bedrijf liet weten dat vooral Duitsland, het VK en China hebben bijgedragen aan de sterke prestaties. Het aandeel McDonald's lijkt 1,7 procent hoger te openen.

Honeywell heeft de outlook voor het boekjaar 2023 nogmaals iets verhoogd, terwijl de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal iets hoger uitviel dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar tussen de 9,05 en 9,25 dollar uitkomen. Eerder werd gerekend op 9,00 tot 9,25 dollar. De orderportefeuille van Honeywell steeg afgelopen kwartaal met 4 procent naar een recordbedrag van 30,5 miljard dollar. Het aandeel Honeywell noteert 1,0 procent lager in de voorbeurshandel.

Abbvie heeft de winstverwachting ook opwaarts bijgesteld, nadat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal net iets hoger uitviel dan verwacht. In het tweede kwartaal werd een aangepaste winst per aandeel geboekt van 2,91 dollar tegen 3,37 dollar een jaar eerder. Dit was net iets beter dan de analistenverwachting, die lag volgens FactSet op 2,85 dollar. Abbvie rekent voor het lopende boekjaar 2023 op een winst van 10,90 tot 11,10 dollar per aandeel. Eerder ging de onderneming uit van 10,57 tot 10,97 dollar. Het aandeel AbbVie lijkt 2,2 procent hoger te gaan openen.

Er was ook nieuws omtrent Microsoft. De Europese Commissie is een onderzoek gestart of Microsoft de Europese mededingingsregels heeft overtreden door zijn product Teams te koppelen aan de populaire softwarepakketten Office en Microsoft. Het aandeel Microsoft lijkt desondanks 0,7 procent hoger te starten.

Vanavond nabeurs opent onder andere chipfabrikant Intel nog de boeken. Gisterenavond nabeurs was onder meer Meta al aan de beurt.

Meta heeft de omzet zien stijgen en is optimistisch gestemd voor het derde kwartaal. Het aandeel gaat na verwachting bijna 10 procent hoger openen, nadat het bedrijf over afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,8 miljard meldde, oftewel 2,98 dollar per aandeel. Dit was 6,7 miljard dollar een jaar eerder. Net als de winst viel ook de omzet hoger uit dan voorzien.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag nagenoeg onveranderd op 4.566,75 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.127,28 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 35.520,12 punten.