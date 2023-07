ECB verhoogt rente met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd.

De basisrente komt daarmee uit op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent.

ING denkt ook dat de ECB de rente na donderdag nog één keer zal verhogen. "De markt is er minder zeker van of die verhoging in september zal plaatsvinden of iets later in het jaar, maar ziet over het algemeen een kans van ongeveer 90 procent dat de depositorente [een piek van] 4 procent zal bereiken", schreven de economen van de bank.

Bij 's werelds grootste obligatiebelegger Pimco verwachten de marktkenners dat de ECB de rente donderdag met 25 basispunten zal verhogen, gevolgd door nog eens 20 basispunten tijdens volgende vergaderingen. Een eerste renteverlaging zou in het eerste kwartaal van 2024 moeten volgen.

"Hoewel we de momenteel geprijsde eindrente van 3,95 procent redelijk vinden, blijven we twijfelen of de ECB de rente zo snel als verwacht zal verlagen, gezien de hardnekkige aard van de onderliggende inflatie", aldus vermogensbeheerder Konstantin Veit van Pimco.

"Het gematigde pad voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank, nadat de piekrente zal zijn bereikt, suggereert ook dat het opwaartse risico voor de euro vanaf nu beperkt zal zijn", blikten analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley vooruit.

Woensdagavond besloot de Amerikaanse Federal Reserve om de belangrijkste rente ook met 25 basispunten te verhogen.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB komt om 14:45 uur met een toelichting op het rentebesluit.

De euro/dollar noteerde kort voor het rentebesluit op 1,1136.