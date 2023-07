McDonald's presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: McDonalds

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen en de winst zelfs zien verdubbelen. Dit maakte de Amerikaanse fastfoodketen donderdagmiddag voorbeurs bekend. De kwartaalresultaten weerspiegelen volgens CEO Chris Kempczinski het succes van de gevoerde strategie 'Accelerating the Arches'. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg wereldwijd 11,7 procent. Elk segment liet een dubbelcijferige vergelijkbare omzetgroei zien. "Alhoewel de wereldwijde macro-economische uitdagingen aanhouden, blijven we investeren in onze groeimotoren", aldus de CEO. De omzet van de Amerikaanse fastfoodketen steeg met 14 procent tot 6,5 miljard dollar, waarbij de analistenconsensus lag op 6,3 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 2,3 miljard dollar ten opzichte van 1,2 miljard dollar een jaar geleden. McDonald's gaf tijdens het kwartaal 18 miljoen dollar uit aan de herstructurering van het bedrijf. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 3,17 dollar, een stijging van 24 procent. Er werd rekening gehouden met 2,79 dollar. Internationaal gezien ging het goed en het bedrijf liet weten dat vooral Duitsland, het VK en China hebben bijgedragen aan de sterke prestaties. Het aandeel McDonald's lijkt donderdag 1,7 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

