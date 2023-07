EC onderzoekt mogelijke overtreding mededinging door Microsoft Teams Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een onderzoek gestart of Microsoft de Europese mededingingsregels heeft overtreden door zijn product Teams te koppelen aan de populaire softwarepakketten Office en Microsoft. Dat maakte de Commissie donderdagmiddag bekend. Teams, een cloud-applicatie waarmee mensen kunnen communiceren en samenwerken, is opgenomen in zijn cloudsoftwarepakketten voor zakelijke klanten Office 365 en Windows 365. De Commissie vraagt zich af of hiermee de concurrentie van vergelijkbare applicaties als Teams wordt beperkt en of Microsoft hiermee zijn marktpositie misbruikt en verdedigt. Met name als klanten niet de keuze krijgen om geen toegang te krijgen tot Teams is dat een punt van zorg. Ook is de Commissie bezorgd dat externe applicaties minder goed zullen werken met de veelgebruikte cloudpakketten van Microsoft. "Middelen om op afstand te communiceren en samen te werken zijn onmisbaar geworden voor veel bedrijven in Europa. Daarom moeten we zorgen dat de markten voor deze producten concurrerend blijven", stelde eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.