Goede eerste jaarhelft RELX

Beeld: RELX

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft de eerste helft van 2023 goed afgesloten en verhoogde het dividend. Dit meldde het dataconcern donderdag. De omzet kwam uit op 4,5 miljard Britse pond, een onderliggende groei van 8 procent. De aangepaste operationele winst steeg met 16 procent naar 1,5 miljard pond. De gerapporteerde winst voor belastingen bedroeg 1,1 miljard pond. Dat was een jaar eerder net geen miljard pond. RELX keert een interimdividend uit van 17,0 pence per aandeel, een plus van 8 procent. En inmiddels is van het lopende aandeleninkoopprogramma van 800 miljoen pond 550 miljoen pond gespendeerd. RELX bevestigde donderdag de outlook voor dit jaar en verwacht een verdere groei van het onderliggende operationeel resultaat en de omzet te voorzien, die boven de historische trends zal liggen. Daardoor zal de aangepaste winst per aandeel sterk groeien, denkt RELX. In een reactie op de cijfers schreef UBS dat de resultaten hoger uitvallen dan voorzien, dankzij een meevaller bij de divisie Exhibitions. Ook profiteerde het bedrijf van lagere belastingen. De bank merkte op dat REXL van mening is dat het de tweede jaarhelft sterk is gestart. UBS verwacht dat de analistenconsensus met enkele procenten zal worden verhoogd. Bron: ABM Financial News

