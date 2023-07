Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 1,0 procent op 471 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 16.276,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,3 procent met een stand van 7.412,23 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.694,09 punten.

Voor vanmiddag wordt verwacht dat de ECB de rente verhoogt met 25 basispunten.

De focus ligt vooral op duidelijkere signalen voor de volgende vergadering in september.

In de VS staan vandaag de steunaanvragen, de eerste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal, de orders voor duurzame goederen over juni en de aanstaande woningverkopen over juni op de agenda.

Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor augustus verder gedaald, naar 24,4 negatief van 25,2 negatief in juli, waarvoor eerder 25,4 was gemeld.

Olie noteerde donderdag hoger. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 79,65 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,29 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1128. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1102 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1084 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer winst behaald dan een kwartaal eerder bij een licht opgelopen omzet, maar de ramingen voor de mondiale staalconsumptie in 2023 werden door het concern wel verlaagd op basis van de ervaringen tot nu toe dit jaar. Ht aandeel noteerde 0,9 procent lager.

Shell heeft in het tweede kwartaal een lagere winst geboekt, en deed het ook slechter dan analisten hadden verwacht. Shell werd in Amsterdam 1,3 procent goedkoper.

De uitblinker in Amsterdam was muziekbedrijf Universal Music Group, dat na cijfers maar liefst 11,4 procent steeg.



Volkswagen zag de omzet en winst in het afgelopen halfjaar flink oplopen. De koers van het aandeel noteerde 4,0 procent lager.

Nestlé heeft de outlook voor het lopende boekjaar 2023 bijgesteld en realiseerde over het eerste halfjaar van 2023 een hogere omzet en winst. Het aandeel noteerde 1,6 procent hoger.

In Parijs was het aandeel Airbus met een verlies van 2,8 procent de grote verliezer onder hoofdaandelen. Maar slechts zes aandelen daalden.



In Frankfurt was Porsche, na Volkswagen en Airbus, de sterkste daler. De fabrikant van sportwagens werd 2 procent goedkoper. In Franfurt noteerden dertien aandelen in de hoofdgraadmeter lager

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot woensdag nagenoeg onveranderd op 4.566,75 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.127,28 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 35.520,12 punten.