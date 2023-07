Margedruk bij Signify voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het tweede kwartaal van 2023 naar verwachting de resultaten onder druk zien staan met een lagere marge tot gevolg. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van krap 1,67 miljard euro, minder dan de 1,84 miljard euro aan omzet een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetdaling van 7,8 procent. De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITA van 150 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 174 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 9,0 procent tegen 9,5 procent een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de marge 8,9 procent. Onder aan de streep hield Signify in het tweede kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 58 miljoen euro over, zo voorspellen de analisten. Outlook Signify mikt voor 2023 op een aangepaste EBITA-marge van 10,5 tot 11,5 procent, bij een vrije kasstroom die 6 tot 8 procent van de omzet zal uitmaken. Voor heel 2023 mikt de analistenconsensus op een omzet van 7,0 miljard euro. Dat zou neerkomen op een vergelijkbare krimp van 5,2 procent. De aangepaste EBITA zal 717 miljoen euro bedragen, met een marge van 10,2 procent. Bron: ABM Financial News

