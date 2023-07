AEX stijgt na sterke resultaten UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtendhandel hoger, geholpen door goed ontvangen resultaten van onder andere UMG en winsten in de halfgeleidersector. De AEX steeg 1,5 procent tot 787,26 punten. Woensdag verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten tot het hoogste niveau in 22 jaar, namelijk een bandbreedte tussen 5,25 en 5,50 procent. "Wij verwachten dat dit de laatste renteverhoging in de cyclus is geweest", zei Simon Wiersma van ING. De beurs volgens hem reageerde lauw, maar de Dow Jones-index sloot voor de dertiende dag op rij hoger wat sinds 1987 niet meer was vertoond. De stemming wordt volgens Wiersma donderdag ook gesteund door een minder sterke daling van de winsten bij Chinese industriebedrijven in juni. Het aandeel van de Chinese autofabrikant Xpeng schoot omhoog nadat Volkswagen een belang van bijna 5 procent in het bedrijf nam. Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor augustus verder gedaald, meldde GfK. De olieprijs steeg een procent. De euro/dollar noteerde 0,4 procent hoger op 1,1133, na het commentaar van de Fed woensdagavond, dat meer beleggers ervan heeft overtuigd dat de rente in de VS niet verder omhoog zal gaan, terwijl dat van de ECB nog moet blijken. Stijgers en dalers



Vrijwel alle AEX-aandelen stonden hoger, met uitzondering van Shell en ArcelorMittal. UMG stal de show met een winst van 11 procent, na kwartaalcijfers. Het muziekbedrijf presteerde op alle fronten beter dan verwacht, stelde ING, en dat biedt vertrouwen dat het de marge zoals beloofd zal kunnen verhogen met meer dan 100 basispunten per jaar. Van meer gewicht voor de index was de koerswinst van halfgeleiderreus AMSL van 3,2 procent, in navolging van sectorgenoot ASMI dat 6,4 procent meer waard werd. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASMI naar 450,00 euro na de halfjaarcijfers van dinsdagavond. ArcelorMittal daalde 0,8 procent na kwartaalcijfers die volgens analisten boven verwaxhting waren. Sectorgenoot Aperam verloor bijna 2 procent in de Midkap-index. De winst daalde zoals verwacht flink in het tweede kwartaal en het bedrijf temperde de verwachtingen ook voor het derde kwartaal, waarin het EBITDA-resultaat opnieuw omlaag zal gaan. Shell verloor 1,6 procent. De winst daalde iets sterker dan verwacht bij de energiereus, volgens analisten. De kasstroom was in orde volgens ING. In de Midkap steeg Fugro ruim 5 procent na cijfers. Het bedrijf zag de winst en omzet flink stijgen en de winst was hoger dan verwacht. De bodemonderzoeker zag de Marine-divisie goed presteren, nadat de markt daar aan had getwijfeld. AMG Critical Materials waarschuwde voor lage lithiumprijzen en verlaagde de outlook voor dit jaar. Het aandeel kelderde 14 procent op de beurs. Arcadis won een procent na cijfers.



Vastned wil een deel van zijn vastgoedportefeuille verkopen. De resultaten waren solide in het eerste halfjaar. Het aandeel werd 1 procent meer waard. In de AScX verloor de producent van elektrische bussen Ebusco na een winstwaarschuwing meer dan 8 procent. De resultaten bleven achter in de eerste zes maanden, door verstoringen in de toeleveringsketen.

Bron: ABM Financial News

