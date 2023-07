Valuta: euro toch weer in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert na de eerdere terugval weer boven de 1,11 dollar, na het rentebesluit van de Fed van woensdagavond, terwijl donderdag alles draait om het rentebesluit en het commentaar van de ECB.

"Het lijkt er op dat de markt steeds meer denkt dat de Fed het bij deze renteverhoging gaat laten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

"Tegelijkertijd is de verwachting dat de ECB na vandaag ophoudt met renteverhogingen, voorlopig nog niet zo groot. Veel zal bij het rentebesluit van de ECB vanmiddag afhangen van het commentaar van voorzitter Christine Lagarde", aldus Van der Meer.

De Federal Reserve verhoogde woensdag de belangrijkste rente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent en bereikte hiermee het hoogste punt in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen.

De economische bedrijvigheid groeide in het tweede kwartaal in een bescheiden tempo, de banengroei was de afgelopen maanden robuust en het werkloosheidspercentage bleef laag, stelde de Amerikaanse centrale bank in de toelichting op het besluit.

De Fed hield in het midden of er nog meer renteverhogingen zullen volgen en zal zich daarbij laten leiden door nieuwe cijfers over economie en inflatie. De CME FedWatch Tool denkt dat de kans dat de Fed bij de volgende vergadering de rente ongemoeid laat, 77 procent is.

Voor Van der Meer is donderdag de eerste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal het belangrijkste macro-economische cijfer. De groei wordt ingeschat 2,0 procent, gelijk aan een kwartaal eerder. In de VS komen vandaag achtereenvolgens verder nog de steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen over juni en de aanstaande woningverkopen over juni naar buiten.

Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor augustus verder gedaald naar 24,4 negatief van 25,2 negatief in juli, waarvoor eerder 25,4 was gemeld.

De euro noteerde donderdag 0,5 procent hoger op 1,1140 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8574 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,2992 dollar.